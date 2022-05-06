Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte, son durum...

Açık cezaevi izin kararları mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Yargı Paketi sonucunda 31 Ocak tarihine uzatılan açık cezaevi izinleri için yeni kararlar açıklandı. Peki, "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?" ve "Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?" İşte, konuya ilişkin detaylar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin Covid-19 salgını nedeniyle izne gönderildikleri hatırlatıldı ve bu izinlerin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayılarındaki düşüş ve Sağlık Bakanlığının tavsiye kararları doğrultusunda izinde bulunan hükümlülerin, 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmeleri gerektiği kaydedildi.

Denetimli serbestlik yükümlülerinden, hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların da 1 Haziran'dan itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca, hükümlülerin dönecekleri ceza infaz kurumlarını kurumun internet sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacağı ifade edildi. Yaklaşık 80 bin kişinin cezaevlerine dönmesi bekleniyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ YENİDEN UZATILACAK MI?

Açık cezaevi izinleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi sonucunda uzatılmıştı. İzinlerin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada yapılmadı. Yapılması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.