AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 31 Mart tarihinde sona erecek ancak uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili son durum henüz belli değil...