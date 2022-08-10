Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.