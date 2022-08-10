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AÖL ek sınav tarihleri 2022: MEB ile Açık Lise AÖL ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Binlerce açık lise öğrencisi tarafından merakla beklenen AÖL sınav sonuçlarının 5 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmasıyla gözler AÖL ek sınav tarihlerine çevrildi. Açık lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları beklerken ek sınav tarihleri araştırılıyor. İşte "AÖL ek sınavı yapılacak mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı...

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  • Açık Lise ek sınav tarihleri 2022: MEB ile Açık Lise AÖL ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak, kimler girebilir? AÖL ek sınav tarihleri

    Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. 5 Ağustos tarihinde AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci ek sınav tarihine ilişkin sorgulamalar yapıyor. İşte AÖL ek sınav tarihleri hakkında merak edilenler...
  • Açık Lise ek sınav tarihleri 2022: MEB ile Açık Lise AÖL ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak, kimler girebilir? AÖL ek sınav tarihleri

    AÇIK LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    "Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmıştır." ifadeleri ile AÖL sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

    AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Açık Lise ek sınav tarihleri 2022: MEB ile Açık Lise AÖL ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak, kimler girebilir? AÖL ek sınav tarihleri

    AÖL EK SINAV VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

    Geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos tarihleri arasında uygulanan ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor.
  • Açık Lise ek sınav tarihleri 2022: MEB ile Açık Lise AÖL ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak, kimler girebilir? AÖL ek sınav tarihleri

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ek sınav yapmıştı. Ancak MEB tarafından bu yıl AÖL ek sınav olacağına yönelik bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.
  • Açık Lise ek sınav tarihleri 2022: MEB ile Açık Lise AÖL ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak, kimler girebilir? AÖL ek sınav tarihleri

    Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.

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