Sinop'ta ağlar istavrit ve mezgit için denize bırakılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle haftasonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasının ardından Açık öğretim sınavları ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açıköğretim Ortaokul ve Lise öğrencilerini ilgilendiren çok önemli bir açıklama yaptı. Açıköğretim sınav tarihleri açıklandı! Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte MEB'den gelen Açıköğretim sınavları tarihleri....

AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ

Bakanlıktan yapılan Açıköğretim sınav tarihleri ile ilgili açıklamada "5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat Covid-19 salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenen Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Sınavları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online (çevrimiçi) olarak 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır." denildi.

1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılacak.

AÇIKÖĞRETİM İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Dönem online sınavları da 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak.

Online(çevrimiçi) sınavlara ait detaylı bilgiler ve Örnek sınav uygulamasına yönelik videolar önümüzdeki günlerde okulumuzun internet sitelerinden paylaşılacak.