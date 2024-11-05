KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına dair heyecanla beklenen açıklama, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı. Bakan Bak, GSB Burs/Kredi başvuru sonuçlarının duyurulduğunu belirtti. Binlerce kişi tarafından KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve sonuçlara nasıl ulaşabileceklerine dair detaylar sorgulanıyor. İşte 2024 - 2025 KYK burs/kredi sonuçları sorgulama ekranı...
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK burs başvuru sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. Öğrenim kredisi ve burs başvurusu yapan üniversite öğrencileri burs sonuçları için gözünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı,'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Beklenen açıklama, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’tan geldi. İşte 2024 - 2025 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı...
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
KYK burs ve kredi başvurularının sona ermesinin ardından başvuru yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, GSB Burs/Kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edildi. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.
ONAY İÇİN SON GÜN 8 KASIM
Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER
Burs ve öğrenim kredisi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?
KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.