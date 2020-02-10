Yarın (11 Şubat Salı) okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Kar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 11 Şubat 2020 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

11 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

BATMAN KAR TATİLİ

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 11 Şubat'ta da tatil edildiği bildirildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Sason ilçesi genelinde 11 Şubat Salı günü ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİİRT KAR TATİLİ

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Siirt'te etkili olan kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Siirt il merkezi ve merkeze bağlı köylerimizde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve etkili olan soğuklar nedeniyle 11 Şubat 2020 Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamileler de idari izinli sayılacaklardır."