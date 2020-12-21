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Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF, Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç tarihi belli mi?

Açıköğretim Fakülteleri sınavlarını tamamladı, sıra sonuçlarda... Açıköğretim Fakültesi örğrencileri AÖF sonuçları açıklandı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF, Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç tarihi belli mi?

Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF, Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç tarihi belli mi?

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! Koronavirüs salgını nedeniyle AÖF sınavları online düzenlendi. Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını online öğrenebilecek. Vize sınavlarını tamamlayıp, final için hazırlıklarını sürdürenler AÖF sınav sonuçları tarihini merak ediyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. AÖF'den açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Kasım tarihinde başlayan ve 11 Aralık günü sona eren ATA AÖF Güz Dönemi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden açıklanması bekleniyor.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 30 Kasım'da başlayıp 11 Aralık'ta sona erdi. Sınavların sona ermesinin ardından geçen 5 günün ardından öğrenciler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak edip araştırıyor.
Hemen belirtelim ki sınavların hemen ardından ATA AÖF cevap anahtarı da yayınlandı. Öğrenciler cevap anahtarı üzerinden netlerini ve puanlarını hesaplayabiliyorlar.

ATA AÖF CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler kullanıcı adları ve şifreleri ile sisteme girerek cevap anahtarına erişim sağlayacaklar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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