Pandemi süreci sebebiyle binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınavların nasıl yapılacağı üniversiteler tarafından açıklandı. Peki 2020 ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte AUZEF ve AÖF vize sınavlarıyla ilgili yapılan son duyurular ve yaşanan gelişmeler…

AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi AUZEF ve Atatürk Üniversitesi AÖF fakülteleri sınavlarını online (çevrimiçi) yapacaklarını açıkladılar. Haberimizin içinde sınav ekranları yer almaktadır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ!

2020-2021 eğitim öğretim yılında AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. İktisat ve İşletme Fakültesinde eğitimlerini sürdüren adaylar için ara sınavlar 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek. Sınavlar salgın sebebiyle çevrimiçi(online) olarak gerçekleştirilecek. AÖF güz dönemi vize sınavına katılmak isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi sınav sistemine esinav.anadolu.edu.tr adresinden giriş yapabilir. İşte AÖF sınav takvimi...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2020-2021 güz dönemi AÖF vize sınavları 12-13-14 Aralık 2020 ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek. (çevrimiçi)

2020-2021 güz dönemi final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 bahar dönemi vize sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2020-2021 Bahar dönemi final sınavları 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV TARİHLERİ!

İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yeni yapılan duyuruya göre güz dönemi vize sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar ara sınavlara 21 Kasım saat 06.00’dan itibaren katılım gösterebilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı AUZEF ara sınavları 29 Kasım saat 23.59’a kadar devam edecek. Adaylar AUZEF online sınav sistemine esinav.istanbul.edu.tr adresinden giriş yapabilirler. İşte 2020-2021 AUZEF sınav takvimi;

AUZEF SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Güz dönemi ara dönem sınavları 21 Kasım -29 Kasım 2020 tarihleri

Güz dönemi yarıyıl sonu sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,

Güz dönemi telafi sınavları 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi ara sınavları 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi yarıyıl sonu telafi sınavları 17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı 08 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF ARA SINAV TARİHLERİ!

Atatürk Üniversitesi “ DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmaması nedeni ile, daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının, 30 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır.” açıklamasında bulundu. Sınavlar esinav.ataaof.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte ATA AÖF detaylı sınav tarihleri;

ATA AÖF SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Güz dönemi ara (vize) sınavı 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihlerinde,

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,

Güz dönemi bütünleme sınavı 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı ara sınavları 03-04 Nisan 2021 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı final sınavları 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde

2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavları 25 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.