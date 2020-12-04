Mevsimin en güzel sebzelerinden karnabaharı henüz böyle denemediyseniz çok şey kaybettiniz demektir. Karnabahar sevmeyenleri de kendine bağlayacak görüntüsü ile iştah açıcı bir tarif. Acı kaplaması ve bol baharatları ile yedikçe, yiyesiniz gelecek olan acılı karnabahar tarifini kaçırmayın derim.

Acılı Karnabahar İçin Gereken Malzemeler:

1 adet orta boy karnabahar

4 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı köri

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı maden suyu

2 yemek kaşığı ekmek kırıntısı

5 yemek kaşığı acı sos

1/4 demet maydanoz

4 dal taze soğan

Acılı Karnabahar Yapılışı:

Karnabaharın kalın saplarını çıkarın.

Baş parmağınız büyüklüğünde parçalara ayırın.

Un ve tüm baharatları iyice harmanlayın ve maden suyu ekleyerek topak kalmayacak şekilde karıştırın.

Karışımınız biraz sıvı olursa un ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Boza kıvamında olmalı.

Karnabaharları bu karışıma bulayın.

Fazlasını süzerek, yağlı kağıt serilmiş tepsisine yerleştirin.

Üzerlerine ekmek kırıntısı serpin.

180-200 derecelik fırında, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Kızaran karnabaharları acı sos ile bulayın.

Kıyılmış taze soğan ve maydanoz ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Fırında pişerken karnabaharın dışının iyice kızarması için, her 5 dakikada bir fırının kapağını açın.

Biriken buharı çıkartın.