Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı önceki akşam ödül oyunu için kıyasıya mücadele verdi. Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim Gizem Memiç oldu. Programın yayınlanan son fragamında Adem Kılıçcı'nın sakatlandığı görülürken Survivor'da takımlar değişecek mi? Survivor All Star'da yeni takımlar nasıl olacak? soruları gündeme geldi.

İşte detaylar...