Acun Ilıcalı, Survivor'da kadın yarışmacı elenirse takımları karıştıracağız demişti. Son bölümde Melis Sezer adaya veda etti. Çarşamba akşamı Survivor Özel bölümü yayınlanacak ve yeni takımlar açıklanacak. Acun Ilıcalı daha önce Instagram'da takımlar karışssın mı sorusunu sormuştu.
SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER KALDI?
İsmail Balaban
Batuhan Karacakaya
Merve Aydın
Sergen
SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER KALDI?
Poyraz
Ayşe
Berkay
Dora
Steven
Aleyna Çalışkan
Aleyna Kalaycıoğlu
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