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Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi, göz kamaştırıyor

Tunceli'de Urartular döneminde tepenin üzerine inşa edilen 1974'te Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalmasıyla ada görünümüne kavuşup, maviliklerin arasında hayran bırakan 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi, cazibe merkezi olma yolunda...

Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi, göz kamaştırıyor
DHA

Milattan önce 8´inci yüzyılda Murat Nehri'nin kıyısındaki sivri bir tepenin üzerine Urartular tarafından inşa edilen Pertek Kalesi, 1974 yılında Keban Barajı´nın kurulmasıyla sular altında kalarak ada görünümüne kavuştu.

DHA'nın haberine göre pertek ilçesinin en önemli değerlerinden biri olan kale, Urartulardan Perslere, Helenlere, Roma'ya, Selçuklulara ve Mengüceklilere ev sahipliği yaptı.

Osmanlılar zamanında onarımı yapılan 2 bin 800 yıllık kale, iç içe iki surdan oluşuyor ve surlar arasında yapı kalıntıları bulunuyor.

Kalenin güney cephesindeki yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlalar ve serpiştirilmiş mavi çiniler içinde ise sarnıç ve yapı kalıntıları mevcut.

Tarihi kale konumu itibariyle Elazığ´da bulunan Harput Kalesi ve yine Pertek ilçesinde bulunan Sağman Kalesi birbirleriyle görüş mesafesinde.

'TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE CAZİBE MERKEZİ'

Türkiye'nin en büyük ikinci, doğal göller arasında 675 kilometrekarelik alanıyla 3'üncü sırada yer alan Elazığ ile Tunceli sınırını belirleyen Keban Baraj Gölü´nün mavi sularının ortasında bulunan Pertek Kalesi, çok sayıda yerli turistin ilgisini çekiyor.

Elazığ´dan Tunceli´ye seyahat eden vatandaşlar kale manzarası ile fotoğraf çekmenin keyfini yaşarken, kaleyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ise feribot iskelesindeki balıkçı teknelerini kullanıyor. İlçenin tanıtımına da katkı sunan kaleyi turizme kazandırmak için Tunceli Valiliği'nin destekleriyle Pertek Kaymakamlığı'nca çeşitli projeler yürütülüyor. Son dönemde hız verilen projeler kapsamında, yörenin cazibe merkezi olması hedeflenen kalenin bulunduğu alana restoran ve kafe yapımının sonuna gelindi.

'PERTEK KALESİ BURANIN TARİHİ BİR SİMGESİDİR'

Yöre sakinlerinden Serhat Yıldız, Pertek Kalesi, bölgenin simgesi olduğunu ifade ederek, "Bu kale o zaman Murat Nehri´nin kıyısında bir tepenin zirvesinde yapılmış daha sonra Keban Barajı´nın yapılmasıyla ada görünümünü kazanmıştır. Konumu Harput Kalesi ve Sağman Kalesi'yle haberleşmek için birbirlerini görecek konumdadır. Pertek Kalesi buranın tarihi bir simgesidir. Potansiyel olarak dışarıdan gelen insanları ve feribot kullanan kişilerin dikkatini çekmektedir. Herkesin gezmesini ve görmesini isterim" dedi.

'BURASI PERTEK´İN KIZ KULESİ'

Pertek Kalesi'ni, İstanbul'daki Kız Kulesi'ne benzeten Ömer Sağlayan ise, "Suyun ortasında güzel bir ada, içinde yürüyüş yolları ve okçular için yerler var. Tarih kokan bir kale. Şu anda bir restoran yapıldı. Genelde insanlar özel günlerinde, doğum günü partilerini düzenliyor. Evlilik teklifi bile edenler oldu. Bahar aylarında insanlar çok ilgi gösteriyor. Bizler de teknemizle oraya turist götürerek ekmeğimizi kazanıyoruz. Burası da bir nevi İstanbul'daki Kız Kulesi'dir" diye konuştu.


Pertek´in Doğu Anadolu bölgesinin incilerinden birisi olduğunu belirten Emin Çevik de "Pertek tarihi ve doğal güzelliği ile dikkat çeken bir ilçe. Son zamanlarda terör olaylarının bitmesiyle birlikte Tunceli´ye çok ciddi bir şekilde turist çekmeye başladı. Pertek Kalesi çok tarihi bir bölgedir. Kendi içerisinde gezi alanları var, tekneyle gidilebiliyor. İnsanların gelip kaleyi görmesini tavsiye ederim."

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