Ada Masalı dizisinin son bölümünde; öpüşmelerinin ardından Poyraz Haziran’ın duygularından emin olur ancak Haziran bunu konuşmayı reddeder. Bunun üzerine genç adam “Bundan sonra başka bir Poyraz görmeye hazır ol” der.

ADA MASALI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

— STAR TV (@startv) August 10, 2021

ADA MASALI 8. BÖLÜM

Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran’a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez. Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur… Ancak, Poyraz Haziran’ı yıldırmaya kararlıdır. Haziran’ı istemeyen sadece Poyraz değildir. Poyraz’ın öfkesinin altında bir de aşk acısı yattığını fark eden Aliye de panikler ve Haziran’a karşı harekete geçer. Olan biteni farkında olan Zeynep de kızını kimseye ezdirmeyecektir. Aliye’nin hamlelerine karşı Zeynep’in de bir planı vardır. Diğer taraftan, İdil babasının evlenmek istediği kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır ve bu kararlılık büyük krizlere neden olacaktır. Halen Ada’yı terk etmemiş Hakan ise daha da hırslanır ve gözü kara bir şekilde hem Poyraz’ın hem de Haziran’ın yaralarını deşmek için elinden gelen her şeyi yapar...