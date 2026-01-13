Habertürk
Habertürk
        Galatasaray Ada Yüzgeç: Hocama ve ağabeylerime teşekkür ederim - Futbol Haberleri

        Ada Yüzgeç: Hocama ve ağabeylerime teşekkür ederim

        Galatasaray'ın 16 yaşındaki oyuncusu Ada Yüzgeç, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından, "Bana süren hocama ve ağabeylerime teşekkür ederim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 23:37 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:37
        "Hocama ve ağabeylerime teşekkür ederim"
        Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında konuk olduğu Fethiyespor'u 2-1 yenen Galatasaray'ın genç oyuncusu Ada Yüzgeç, açıklamalarda bulundu.

        "HOCAMA VE AĞABEYLERİME TEŞEKKÜR EDERİM"

        Kendisine süre veren teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür eden genç futbolcu, "Okan Hocama çok teşekkürler, bana süre verdi. Ağabeylerime de çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        "MAÇA GİRERKEN HEYECAN VARDI"

        Maça girerken heyecan yaşadığını belirten Ada Yüzgeç, "Maça girerken heyecan vardı. O pozisyonda sağıma çektim, şutu denemek istedim; birkaç fazla dokununca pas verdim. Sahada olduğum her dakika mücadele etmeye, elimden geleni yapmaya çalıştım." dedi.

