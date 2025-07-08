Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Adadan adaya yürüdüler! "İlk defa böyle bir yer gördüm"

        Adadan adaya yürüyerek geçtiler!

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Adası'ndan Maden Adası'na deniz içinden yürüyerek geçilen ender bir doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Katılımcılar, bir adadan diğerine denizden yürüyerek geçmenin heyecanını yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adadan adaya yürüdüler! "İlk defa böyle bir yer gördüm"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir yürüyüş grubu Cunda Adası’ndan Maden Adası’nda denizden yürüyerek geçti.

        Yürüyüş grubu lideri Erhan Çiftçi öncülüğünde yapılan etkinlikte, doğa tutkunları Cunda Adası’nın Pateriça Burnu’ndan yürüyüşe başladı.

        Katılımcılar, Yalancı Boğaz üzerinden, deniz seviyesinin yürümeye elverişli olduğu dar bir geçidi kullanarak Maden Adası’na ulaştı.

        Grup lideri Çiftçi, "Bugün biz burada doğanın nimetlerinden faydalanmaya, yaşadığımız coğrafyanın en güzel yerlerini görmeye geldik. Şu anda Cunda Adası’ndayız ve karşımızda Maden Adası var. Bugün yürüyerek bir adadan diğerine geçeceğiz. Bu, Türkiye’de çok seyrek görülen, eşsiz bir deneyim" dedi.

        REKLAM

        Etkinliğe Amerika’dan katılan doğa yürüyüşçüsü Bilge Akpınar ise, "Benim için çok güzel bir deneyim olacak. İlk defa böyle bir yer gördüm, duydum. Normalde Amerika’da yaşıyorum. Suyun içinden yürüyerek başka bir adaya geçmek gerçekten ilginç ve unutulmaz bir deneyim olacak" diye konuştu.

        İlk kez etkinliğe katılan doğa yürüyüşçüsü Niyazi Tekin de, "Heyecanlıyım, ilk defa yürüyeceğim. Umarım güzel ve keyifli bir yürüyüş olur" ifadelerini kullandı.

        Yürüyüşçüler, Maden Adası’nda bulunan koylarda yüzüp doğayla baş başa vakit geçirdikten sonra aynı güzergahı kullanarak Cunda Adası’na geri döndü.

        Sadece belirli dönemlerde ve uygun su seviyesi şartlarında yapılabilen bu özel yürüyüş, katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Adadan adaya yürüyerek geçmek
        #Balıkesir
        #ayvalık
        #Cunda
        #Maden Adası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu