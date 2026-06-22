Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Adalar Belediye Başkanı Akpolat için tutuklama talebi

        Adalar Belediye Başkanı Akpolat için tutuklama talebi

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Aralarında Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 21:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Adalar Belediye Başkanı Akpolat için tutuklama talebi

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı belediye personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verdiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Adalar’da tarihi eser statüsündeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı müdahalelere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu aktarılmış, ayrıca ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda cezalar düzenlendiği, daha sonra yapı sahipleriyle görüşülerek rüşvet pazarlığı yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldüğü belirtilmişti.

        REKLAM

        47 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul dahil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konulmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da bulunduğu 39 şüpheli sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durakla ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtilmişti.

        Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden tesliminin sağlandığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği ifade edilmişti.

        Delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolatın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmanın devamında bir zanlı daha yakalanmıştı. Öte yandan, eski Adalar Meclis Üyesi olan müteahhit M.Önün ikametinde yapılan aramada bulunan 258 bin dolar ve 13 bileziğe el konulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        YKS'de ikinci gün heyecanı AYT başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda 1 milyon 627 bin 960 aday sınava girdi. Adaylar, Türkiye genelindeki 4 bin 400 binada ve 86 bin 761 salonda ter dökmeye başladı. (DHA)

        #Adalar Belediyesi
        #Ali Ercan Akpolat
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı tamamen açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı tamamen açık
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!
        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!