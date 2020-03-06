Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Adalar Savunması, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Adalar'ı "Özel Çevre Koruma Alanı" ilan etmeye hazırlandığını duyurdu. Açıklamada, "İBB ve Adalar Belediyesi Adalar 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlıklarını yürütürken, Çevre Şehircilik Bakanlığı Adalar'ı "Özel Çevre Koruma Alanı" ilan etmeye hazırlanıyor. Uygulama gerçekleşirse Adalar'da imar planı yapma, uygulama ve denetim yetkileri bakanlığa geçecek" denildi.

ERDEM GÜL NE OLDUĞUNU ANLATTI

Peki Adalar'da yetki gerçekten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçiyor? İşte bu soruyu Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e sordum. Başkan Gül, dün bakanlıktan, Ankara'dan bir heyet geldiğini ve hem kendileriyle hem de kaymakamlık yetkilileriyle bir ön görüşme yapıldığını doğruladı fakat henüz ayrıntılı bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

BAKANLIK YETKİLİLERİ NE DEDİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ise, "Adalar Özel Koruma Alanı mı ilan edilecek?" soruma şu yanıtı verdi: "O bölge hem kentsel SİT hem de doğal SİT'lerin olduğu bir bölge, yeni bir durum yok."