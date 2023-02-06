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Diyarbakır'da bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin Diyarbakır'ın iki ilçesinde de hasara yol açtığını belirtti.

Bozdağ şöyle konuştu:

Büyük bir seferberlik ve titizlik içinde enkazları kaldırmak, enkaz altındaki vatandaşlara sağ ve salim ulaşmak için çalışmalarımız sürüyor. Dileğimiz enkaz altında her vatandaşımıza ulaşmak onları sağ olarak çıkartmaktır. Vatandaşlarımız bu süre içerisinde sağduyulu olması, trafik ve diğer konularda yetkililerin uyarılarına hassasiyet göstermesine büyük fayda vardır.

"BAĞLAR VE YENİŞEHİR İLÇEMİZDE HASAR VAR"

İnsanlarımızı manipüle eden yaklaşımlara karşı hepimizin duyarlı olmasında fayda var. Zaten bunlarla hem kolluk güçlerimiz hem cumhuriyet başsavcılıkları harekete geçmiştir. Bütün vatandaşlarımızın resmi açıklamalara itibar etmeleri gerekir. Diyarbakır merkezde iki ilçemizde Bağlar ve Yenişehir ilçemizde hasar var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var, yaralı vatandaşlarımız var. Toplum 7 binada çökme var. 5'i Bağlar, 2'si Yenişehir ilçemizde bu binalar.

"ÇALIŞANLARA YARDIMCI OLUNMASINI RİCA EDİYORUM"

Şu ana kadar hastanelere kaldırılan yaralı vatandaş sayımız 478 civarında, 203 vatandaşımız taburcu olmuş durumda. Çok az sayıda vatandaşımızın hayati riski var. Büyük çoğunluğunun durumu iyi, hayati riskleri yok. Valimizin başkanlığında gerekli koordinasyon etkin şekilde yürütülmektedir. Belediye, valilik, UMKE, AFAD devletimizin bütün birimleri çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın da bu çalışmaların sağlıklı yürümeleri hususunda çalışanlara yardımcı olmalarını özellikle istirham ediyorum. Tekrar büyük geçmiş olsun.