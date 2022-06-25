Miss Cappadocia olmak için yarıştılar!

Orman yakanlara idam cezası gelecek mi? Bakan Bozdağ'dan açıklamalar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, orman yakmanın cezası için idam tartışması hakkında, "Biz de bu cezaların tekrar ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalara başladık, tamamlandığında açıklayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Marmaris'te 3 gün süren orman yangınlarına değinen Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun idam mesajlarına dikkat çekti.

Bozdağ, "Orman yangınları her bir vatandaşımızı derinden üzmektedir. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız dün yaptığı açıklamayla mevcut cezaların yeterli olmaması konusunda kanaatini ortaya koydu. İdam dahil her değerlendirmenin ortaya konmasını istedi. Orman yakanların alt ceza sınırı 10 yıldan başlıyor üst sınıyor. Terör örgütleri için 20 yıldan başlıyor. Biz de bu cezaların tekrar ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalara başladık, tamamlandığında açıklayacağız" dedi.