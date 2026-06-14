Adalet Bakanı Gürlek’ten Muğla’da şehit olan polis için taziye mesajı

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Tayfun Baş’ın görevi sırasında açılan ateş sonucu şehit olduğunu üzülerek öğrendim. Milletimizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan kahraman şehidimiz Tayfun Baş’a Yüce Allah’tan rahmet diliyor; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.