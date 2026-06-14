Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Adalet Bakanı Gürlek’ten Muğla’da şehit olan polis için taziye mesajı

        Adalet Bakanı Gürlek’ten Muğla’da şehit olan polis için taziye mesajı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muğla'da görevi sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Polis Memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 20:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Gürlek'ten şehit olan polis için taziye mesajı

        Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Tayfun Baş’ın görevi sırasında açılan ateş sonucu şehit olduğunu üzülerek öğrendim. Milletimizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan kahraman şehidimiz Tayfun Baş’a Yüce Allah’tan rahmet diliyor; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD'den İran'a saldırı

        ABD ordusu İran'a yönelik yeni saldırılar başlattığını duyurdu (AA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Beyrut saldırısına ilişkin açıklama
        Trump'tan Beyrut saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor
        Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor