Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP'nin tuttuğu yol yol değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat'ta açıklamalarda bulundu. İBB'ye yönelik olarak deva eden soruşturmayla bilgi veren Bakan Tunç şöyle konuştu:

"16 KİŞİ FİRARİ DURUMDA"

Örgütlü suçlar soruşturma bürosu ve terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma İBB Başkanı'nda aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmada halen yakalanmayan 3 kişi var. Örgütlü suçlar soruşturma bürosunun yaptığı soruşturmada 100 kişi hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltı kararları verilmişti. Toplamda 106 kişi hakkında işlem başlatıldı. 90 kişinin emniyette işlemleri devam ediyor. 16 kişi firar durumunda. Bunların yakalamaları gerçekleştikten sonra adliyeye intikal edecek. Şu anda emniyette 90 kişi işlemlerden sonra adliyeye getirilecek. Sulh ceza hakimlerimiz tarafından sorguları yapılacak. Burada örgütlü suçlar ve terör suçu olduğu için 4 günlük azami gözaltı süresi var.

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"SOKAK ÇAĞRISI YOL DEĞİL"

Sayın Özel'in bu şekilde ifade kullanması. Soruşturma başlamasından bu yana CHP'nin izlediği yol yol değil. Gerek İçişleri Bakanımız gerek Adalet Bakanı olarak benimle ilgili 'devleti suç örgütü yönetiyorlar' gibi ifadeleri reddediyoruz. Devletin yargı makamı, adliyeler suç örgütleriyle mücadele eder, milletin huzuru için çalışır, bu ifadeleri kesinlikle reddediyoruz. Tuttukları bir yol, sokak çağrısı yol değil, onlara da zarar veren yol. Şu anda adli soruşturma devam ediyor. İddialar nelerdir, deliller nelerdir? Gözaltındaki kişiler neler konuşuyor? Biliyor musunuz? Burada adli soruşturmayı etkilemeye yönelik ifadeler kullanmak hukuk devleti ile bağdaşmaz. Dosyanın içeriğine vakıf olmadan söylediğiniz sözlerin kıymeti harbiyesi yok. Bunlar bir iddia, iddianame düzenlendiğinde tüm delilleriyle kamuoyuyla öğrenilecek. Şimdiden peşin yargıya vararak ne yapmak istiyorsunuz? Herkesin sağduyulu davranması lazım. Burada masumiyet karinesi var lekelenmeme hakkı var. Soruşturmanın gizliliği ilkesi var. Bu kuralları reddedip, hem soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, orada iddialarla ilgili bir şey de söylemiyorsunuz ama topyekün reddediyorsunuz.

"ÖZEL SORUMLU DAVRANMALI"

Gizli soruşturmada lehte ya da aleyhte dosyayla ilgisi olmayan televizyonlarda yorumlar görüyoruz. Bunlar adli soruşturmanın gizliliğini ihlal eden hususlar. Hukuk devletindeyiz, lekelenmeme hakkına dikkat edeceğiz. Cumhuriyet savcılarımız kamu adına hareket eden kişiler. Bu deliller sorgu aşamasında isnat edilen kişilere sorulacaktır, onlar da savunmalarını yapacaklardır. Eğer bir iddianameye dönüşürse kamuoyu tarafından tüm açıklığıyla görülecektir. Sayın Özel'in sokak çağrısı hukuk devleti ile bağdaşmayan tavırdır. Ana muhalefet genel başkanı daha sorumlu davranması lazım. Sokağa getirdiğiniz kişileri polisle karşı karşıya getirmeniz, polislerin yaralanması durumunda ne diyecekti İçişleri Bakanımız? Bakanlarımız, devlet kurumlarımız hukuk devletine uygun şekilde tavır sergiliyorlar. Bu noktada Adalet Bakanı olarak ben 'Şu nedenle suçludurlar' diyor muyum? 'Şu nedenle soruşturma açılmıştır' diyorum. Dosya açılınca göreceğiz? Peşin hükümlü olmamak gerekir, soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Sokakları karıştırmanın, milletin huzurunu bozmanın, milletin güvenliğini tehdit etmenin yanış olduğunu ifade etmek istiyorum. 'Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar' sözünü hadsizlik olarak niteliyorum, haddini bilsin. Cumhurbaşkanımız, yasama, yürütme, yargı bir düzen içinde görevini yürütüyor. Herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum. Bir genel başkan gibi davranmaya davet ediyorum. Bu soruşturma tüm titizlikle lehte aleyhte deliller toplanacak. Lehte ya da aleyhte kamuoyu görecek.