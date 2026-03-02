Canlı
        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI 2026: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları nelerdir?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı yapıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları

        Adalet Bakanlığı, kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği 15 bin kişilik büyük alım sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda başlaması beklenen başvurular kapsamında adliyeler ve ceza infaz kurumlarına farklı unvanlarda personel yerleştirilecek. Kadro dağılımı, başvuru takvimi ve şartlara ilişkin detaylar merak edilirken, özellikle ceza infaz kurumlarına yapılacak alımlar adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki başvurular ne zaman başlayacak, süreç nasıl işleyecek? İşte bilgiler...

        1

        Kamuya atanma hedefi olan adaylar için beklenen duyuru geldi. Adalet Bakanlığı tarafından planlanan 15 bin personel alımıyla birlikte adliyeler ve ceza infaz kurumlarında yeni istihdam kapıları açılacak. 2026 yılı içinde hayata geçirilmesi öngörülen alım sürecinde başvuru tarihleri, şartlar ve kontenjan dağılımı yakından takip ediliyor. Özellikle Ceza İnfaz Kurumları kadrolarına ilişkin detaylar araştırılırken, gözler resmi başvuru takvimine çevrildi. İşte detaylar...

        2

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre kapsamlı personel alımına ilişkin ilan metninde son aşamaya gelindi ve detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

        3

        Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yayımlanacağı belirtilen başvuru kılavuzunda kadro dağılımı, kontenjan sayıları ile genel ve özel başvuru şartları ayrıntılı şekilde yer alacak. Sürecin resmen başlamasının ardından lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvurularını e-Devlet sistemi ya da Adalet Bakanlığının resmi internet platformları üzerinden gerçekleştirebilecek.

        4

        HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

        Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:

        5

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

        Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

        Mübaşir

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi

        Teknisyen ve Tekniker

        Hemşire ve Sağlık Teknikeri

        Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

        Mühendis ve İstatistikçi

        İşaret Dili Tercümanı

        Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

