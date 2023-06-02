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2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı çeşitli kadro branşlarda merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 22 bin 43 personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştı. Bu kapsamda 25 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen başvuru sonuçlarının ardından gözler Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte 2023 Adalet Bakanlığı başvuru sonucu e- Devlet sorgulama ekranı...

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  • Adalet Bakanlığı başvuru sonucu sorgulama e- Devlet: 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    25 Nisan tarihinde başlayan Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 11 Mayıs tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.  Adalet Bakanlığı bünyesine; Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı olmak üzere toplamda 22 bin 43 personel istihdam edecek. Peki, "2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
  • Adalet Bakanlığı başvuru sonucu sorgulama e- Devlet: 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

    Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
  • Adalet Bakanlığı başvuru sonucu sorgulama e- Devlet: 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuru sonuç tarihine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan herhangi bir açıklama yok. Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

     
  • Adalet Bakanlığı başvuru sonucu sorgulama e- Devlet: 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları yayınlandıktan sonra adalet.gov.tr adresinden duyuru yapılacak.

    Adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçları e-Devlet kapısından sorgulayabilecek.

    PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

     
  • Adalet Bakanlığı başvuru sonucu sorgulama e- Devlet: 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SINAVLAR NE ZAMAN?

    Kadro ve branş dağılımına göre personel alımı sınavları gerçekleşecek. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Personel İstihdamı, Sözleşmeli İcra Katipliği gibi alanların sınavlarına ilişkin detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

     
  • Adalet Bakanlığı başvuru sonucu sorgulama e- Devlet: 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ADALET BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

    İlanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.

     
  • Adalet Bakanlığı başvuru sonucu sorgulama e- Devlet: 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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