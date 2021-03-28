İKM sonuçları, başvuruların yaklaşık 2 hafta önce sona ermesinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Binlerce kişinin müracaat ettiği İKM pozisyonu için değerlendirme sürecine devam eden Adalet Bakanlığı, sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlayacak. Peki, İKM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru sonuç tarihi gündem oldu.

Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani 26 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;

Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani 26 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Adalet Bakanlığı CTE sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Bir önceki alımlarda 2 haftalık süreç yaşanmıştı. Uygulamalı ya da sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarih hakkında bilgiler kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı CTE sonuçları bekleniyor!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları için adaylar sorgulamalarını sürdürürken CTE sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki alımlarda 2 haftalık sürecin yaşandığı bilindiği için gözler 29 Mart tarihine çevrildi. Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

TEMİZLİK İŞÇİSİ SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'nın kura sonuçları 17 Mart'ta açıklanmıştı. Şimdi sıra sözlü sınav tarihlerinde... Fakat net tarih henüz bilinmiyor.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre;

3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi,

700 sözleşmeli mübaşir,

625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi,

110 sözleşmeli şoför,

25 sözleşmeli aşçı

10 sözleşmeli işaret dili tercümanı

olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek.