Adalet Bakanlığı personel alımı 2025: CTE Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

ADALET BAKANLIĞI 2025 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 1 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 15 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını sadece online platformlar üzerinden gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü kadroları için başvurular: e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI;

1. Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

d) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm ünvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün ünvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

e) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,

f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 15.08.2025 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

g) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.