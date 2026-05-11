Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?
Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı içinde yapmayı planladığı 15 bin personel alımıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Adaylar, adliyelerde ve ceza infaz kurumlarında görev alacak personel kadroları, başvuru koşulları ve takvime dair resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Bakanlık tarafından yayımlanacak ilanla birlikte tüm bilgiler netleşecek. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen tüm bilgiler…
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER
Adalet Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında yaklaşık 15 bin personel alımı gerçekleştirmeyi planlıyor. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadrolara ilişkin resmi ilan ise henüz yayımlanmadı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Mevcut bilgilere göre Mayıs ayında yapılacağı öngörülüyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Alım sürecinde yer alması öngörülen kadrolar arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor. Resmi ilan yayımlandığında ise başvuru tarihleri, gerekli şartlar ve kadro dağılımına ilişkin tüm detaylar netleşecek.
BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.