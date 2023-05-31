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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı başvuru sonuçları merak edilip araştırılıyor. Başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Sürecin sona ermesiyle birlikte başvuruda bulunan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi ile ilgili merak edilen detaylar...

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  • Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı başvuruları 11 Mayıs'ta sona erdi. Sürecin üzerinden geçen iki haftanın ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı perosnel alımı başvuru sonuçları merak edilmeye başlandı. İşte Adalet Baknalığı 22 bin perosnel alımı sonuçlarıyla ilgili detaylar...
  • Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

    Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
  • Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuru sonuç tarihine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan herhangi bir açıklama yok. Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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