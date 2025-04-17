Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Adalet Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 27 sözleşmeli mühendis alımı yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Peki Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alımı için ilan paylaştı. Sözlü sınava, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3 puan türünden 60 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı detayları
BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Başvurular Kariyer Kapısı platformundan yapılacak olup, adaylar 17 Nisan 2025 – 02 Mayıs 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59’a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ŞARTLARI NELER?
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 02 Mayıs 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı özgeçmiş,
Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
Sertifika istenilen alanlarda ilgili sertifikalar, (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.)
İş tecrübesi istenilen alanlarda SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,
Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.