Adam Sandler kimdir?

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Doğum Tarihi: 09.09.1966
Nereli: Amerika Birleşik Devletleri
Kaç Yaşında: 54
Boyu Kaç: 1.77 cm
Kilosu: 86kg
Burcu: Başak
Meslekleri: Dizi ve Sinema Oyuncusu, Komedyen, Yazar, Senarist, Şarkıcı, Yapımcı, Yönetmen
Adam Sandler Biyografisi
Aile Hayatı:
Tam adı Adam Richard Sandler olan sanatçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrin de Brooklyn’ de doğmuştur. Yahudi bir ailede dünyaya gözlerini açan Adam Sandler’in annesiJudy (Levine) Sandler, kreşte görev yapan emekli öğretmendir. Babası Stanley Alan Sandler ise emekli elektrik mühendisidir. Dört kardeş olup en büyüğü kendisidir. Bir erkek kardeşi iki kız kardeşi vardır. Scott Sandler, avukatlık yapıyor. Büyük kardeşi Valerie Sandler gıda endüstrisinde çalıştı. Elizabeth Sandler de diş hekimliği yapıyor. Adam Sandler, beş yaşındayken ailesi ile birlikte Manchester şehrinin New Hampshire ilçesine taşındı.
Eğitimi:
Adam Sandler, ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra Manchester Central Lisesi’ne gitmiştir. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur.
Özel Hayatı:
Adam Sandler’in evlenmeden önce uzun bir ilişkisi vardı. 1996 yılında Aktris Alicia Silverstone ile mutlu bir birliktelik yaşadı. Daha sonra 22 Haziran 2003 yılında Model Jackie Titone ile evlenen Adam Sandler’in, iki kız çocuğu oldu. 6 Mayıs 2006 yılında Sadie Madison Sandler, Los Angeles California'da dünya ya geldi. Şuan 11 yaşında ve oyunculuk yapıyor. 2 Kasım 2008 yılında California’da doğan Sunny Madeline Sandler, şuan 9 yaşında ve oyunculuk yapıyor. Küçük yaşta olmasına rağmen “Teen Choice En Ünlü Bebek Ödülü'ne” aday olarak gösterildi.
Kariyeri:
Adam Sandler, 17 yaşındayken yer aldığı ufak rollerin neredeyse tümünde beğeni toplamayı başarmıştır. Onun keskin zekası, Stand up, gösterilerinde de ön plana çıkmasını sağlamıştır. Bu yaşında, kardeşinin ısrarı ile kulüplerde ve üniversitelerde düzenli olarak performans göstererek yeteneklerini besledi. Los Angeles'taki bir komedi kulübünde çalışırken, Dennis Miller tarafından "keşfedildi" .Saturday Night Live (1975) yapımcısı Lorne Michaels ile tanıştırarak, Sandler’in büyük bir yetenek olduğunu söyledi. Lorne Michaels sayesinde 24 yaşında Saturday Night Live'da (1975) yazarlık yapmaya başlamıştır. Birinci sınıf döneminde, Huxtable ailesinin arkadaşı Smitty'nin Cosby Show'da (1984) tekrar tekrar rol aldı. Yazarlık konusunda kendisini ispatlayan Adam Sandler, bir iki yıl sonra ise sinemalarda oyuncu olarak boy göstermeye başlamıştır. Bu performansa ek olarak yazdığı 1990'daki şovda rol aldı. 26 yaşına geldiğinde, “ABC Afterschool Specials” isimli yapımda, tek bölüm de olsa rol kapmış ve burada uyuşturucu satıcısı bir genci canlandırmıştır. Ancak, oynadığı bu karakter, AdamSandler’in kariyerinde dikkat çekici bir etki bırakmadı. Adam Sandler 1999 yılında Happy Madison film şirketini kurdu.
Müzik kariyerine ise 29 yaşında, girdiği The Chanukah Song’da şarkı söylemeye başladı. Adam Sandler’in o yıllarda yayınladığı “Stan and Judy’s Kid” isimli albümü, komedi türünde en çok satanlar listesinde ilk sıraya oturdu. Bundan önce yayınladığı, üç farklı albümünün üçü de çok beğenildi ve platin plak ödülüne layık görüldü.
Rol Aldığı Diziler:
- 1987-1988: Cosby Show
- 1990: Marshall Chronicles
- 1990: Genç Manhattan
- 1990-1995: Saturday Night Live
- 2007: Queens (203. Bölüm ’de)
Sinema Filmleri:
- 1989: Going Overboard
- 1992: Shakes the Clown
- 1993: Coneheads
- 1994: Airheads
- 1994: Mixed Nuts
- 1995: Billy Madison
- 1996: Happy Gilmore
- 1996: Bulletproof
- 1998: The Wedding Singer
- 1998: Dirty Work
- 1998: The Waterboy
- 1999: Big Daddy
- 1999: Deuce Bigalow-Male Gigolo
- 2000: Little Nicky
- 2001: The Animal
- 2002: Mr. Deeds
- 2002: Punch Drunk Love
- 2002: Eight Crazy Night
- 2002: A Day With the Meatball
- 2002: The Hot Chick
- 2003: Anger Management
- 2003: Pauly Shore Is Dead
- 2003: Blossoms and Blood
- 2003: The Couch
- 2003: Head of State
- 2004: 50 First Dates
- 2004: Spanglish
- 2005: The Longest Yard
- 2005: Deuce Bigalow-European Gigolo
- 2006: Click
- 2007: Reign Over Me
- 2007: I Now Prononunce You Chuck and Larry
- 2008: You Don’t Mess With The Zohan
- 2008: Bedtime Stories
- 2009: Funny People
- 2010: Grown Ups
- 2011: Just Go With It
- 2011: Zookeeper
- 2011: Jack and Jill
- 2011: Bucky Larson; Born to Be a Star
- 2012: That’s My Boy
- 2012: Hotel Transylvania
- 2013: Grown Ups 2
- 2014: Top Five (Finally Famaus)
- 2014: Men, Women & Children
- 2014: The Cobbler
- 2014: Blended
- 2015: I Am Chris Farley
- 2015: The Ridiculous 6
- 2015: Pixels
- 2015: Otel Transylvania 2
- 2016: The Do Over
- 2017: Sandy-(Sandy Wexler)
- 2017: The Meyerowitz Stories
- 2018: The Week Of
Ödülleri:
- 1996: Happy Gilmore, MTV Film Ödülü - En İyi Dövüş
- 1998: The Wedding Singer, MTV Film Ödülü - En İyi Öpüşme
- 1999,2000: En İyi Komedi Performansı MTV Film Ödülü
- 2003: Teen Choice En İyi Hissy Fit Film Ödülü
- 2003: Chlotrudis En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
- 2003, 2004, 2007,2012, 2013, 2014: Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri
- 2004: En İyi İkili Dalında MTV Film Ödülü (50 İlk Öpücük)
- 2004: Teen Choice En İyi Komedi Filmi Erkek Oyuncu Ödülü
- 2005: People's Choice Favori Ekran Kimyası Ödülü
- 2005, 2006, 2008: En İyi Komedyen Ödülü
- 2008: MTV Nesil Ödülü
- 2011: Teen Choice En İyi Film Kimyası Ödülü
- 2013, 2014, 2015: Erkek Komedi Filmi Oyuncusu Ödülü
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