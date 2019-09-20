Adana'da 3. Lezzet Festivali'nde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait "şişte et pişirme" rekorunun 222 metreyle kırılması hedefleniyor.

AA'nın haberine göre kentte, Adana Valiliği himayesinde 4-6 Ekim'de düzenlenecek Lezzet Festivali kapsamındaki hazırlıklar sürüyor.

Festival etkinlikleri kapsamında kebabıyla ünlü Adana'nın adının Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alması amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Valiliğin desteğiyle yürütülen rekor denemesi için kebapçı Gül Kıstak, ekibiyle 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait "şişte et pişirme" rekorunu kente getirmeyi hedefliyor.

Festivalde Merkez Park'taki bir alana konulacak 2,5 metrelik 100 parçadan oluşacak mangal ile 6 metrelik 37 parçadan yapılacak şişte yarım tonluk etin, yine yarım tonluk kömür kullanılarak pişirilmesi planlanıyor.

Guinness yetkililerinin de 5 Ekim'de gerçekleştirilecek rekor denemesi için geleceği kentte, binlerce ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

"BU REKORU ADANA VE TÜRKİYE'YE KAZANDIRACAĞIZ"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, İstanbul'da festivale ilişkin bir tanıtım toplantısı düzenlediklerini söyledi.

Hazırlıkları tamamlamaya yakın olduklarını, son noktaya doğru geldiklerini ifade eden Demirtaş, şunları ifade etti:

"4-6 Ekim'de, bu büyük Akdeniz şöleninde Adana'mızda hem ülkemizin insanları hem dünyadaki misafirlerimizle birlikte olacağız. En uzun şiş rekoru, Çin'den bir işletmenin elindeydi. 194,5 metre uzunluğunda Çin'de bir şiş kebap yapılmıştı. İnşallah Guinness'in yetkilileri yakında buraya gelecekler. Biz burada bu rekoru kıracağız. 250 metrelik mangalın üzerinde 222 metrelik et şiş yapacağız. İnşallah bu rekoru Adana'ya ve Türkiye'ye kazandıracağız."

Demirtaş, festivale de yoğun bir katılım beklediklerini belirterek, tüm vatandaşları Adana'ya davet etti.

"YARIM TON ET VE YARIM TON KÖMÜR KULLANILACAK"

Rekor denemesini ekibiyle gerçekleştirmeyi hedefleyen Gül Kıstak da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için projeyi geliştirdiklerini anlattı.

Kebap sektöründe bir kadın olarak böyle bir girişimde bulunmanın önemine değinen Kıstak, şöyle konuştu:

"Şimdi Çin'i geçmek gibi milli bir duyguyla emek vermeye başladık. Önümüzde 194,5 metrelik ciddi bir rekor var. Tek şişte, tek mangalda... Ardışık sayılardan oluşan, insanların aklında daha kolay kalabilecek olan bir rakam seçmeye karar verdim. 222 metrelik tek şişte, rekoru Çin'den alarak kebabın başkenti Adana'ya hediye etmeye karar verdik. 222 metrelik 'şişte et pişirme' rekoru için ortalama yarım ton et ve yarım ton kömür kullanmayı düşünüyoruz."

Kıstak, Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "Resmi hakemimiz atandı. 5 Ekim'de, Lezzet Festivali'nde rekor denememizi yapacağız" dedi.

Pişirilecek kuşbaşı etin festivale gelen ziyaretçilere dağıtılacağını belirten Kıstak, herkesi organizasyona davet etti.

MANGAL VE ŞİŞLERİN YAPIMI SÜRÜYOR

Kentteki atölyesinde rekor denemesinde kullanılacak 250 metrelik mangal ve 222 metrelik şişin üretim çalışmalarına başlayan Hayri Yılmaz da hazırlıklarını anlattı.

Yılmaz, kromdan yapılacak mangalın 250 metre olacağını belirterek, "100 parçadan oluşacak mangal, festival alanında birleştirilecek. Mangalın üzerindeki şiş de 6'şar metreden yapılacak. Burada birleştirilip 222 metrelik tek şiş haline getirilecek. Buradaki amacımız, dünya rekorunu kırmak" dedi.