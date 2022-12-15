Adana Adliyesi'nde bir davanın taraflarının özel güvenlik görevlileri ile kavga etmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA'da yer alan habere göre adliye binasının 2. katındaki duruşma salonu önünde bir davanın tarafları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı kişiler, kendilerini uyaran ve binadan çıkmalarını isteyen güvenlik görevlilerine saldırdı.