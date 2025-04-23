Adana'da 2 kişiyi öldüren zanlı intihar etti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, daireye girdiklerinde Abdülhakim Demirbaş (20) ve Mesut Savuran'ın (37) tabancayla öldürüldüğünü tespit etti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalarını genişleterek sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Mehmet Eser (22) olduğunu belirledi.

Şüphelinin Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığını saptayan ekipler, söz konusu binaya operasyon düzenledi.

İNTİHAR ETTİ

Baskın sırasında ekiplerden kaçmaya çalışan Mehmet Eser, çıktığı apartman damında tabancayla intihar etti. Olay yerindeki çalışmaların ardından Eser'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.