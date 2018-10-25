SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
adana
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Adana'da aranan cipteki 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaralama ve gasp olayına karıştıkları şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı

25.10.2018 - 06:58 | Güncelleme: İHA

Adana’da silahlı yaralama ve gasp olayı karışan otomobil, polis ekiplerinin 5 kilometrelik kovalaması sonrasında kaza yapıp yakalandı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin uyuşturucu ticaretinden aranması olduğu öğrenildi. Olayda bir tane pompalı tüfekte ele geçirildi.

İHANın haberine göre, 34 ADF 103 plakalı otomobil Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi’nde silahlı yaralama ve gasp olayına karıştı. Bunun polis aracı aramaya başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracı görmesi üzerine ‘dur’ ihtarında bulundu. Araç ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

KAÇARKEN YOL POMPALI ATTILAR

Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri de, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine destek verdi. Yaklaşık 5 kilometre boyunca Seyhan İlçesi Dağlıoğlu ve Gülbahçesi Mahallesi ara sokaklarında kaçtıkları sırada, yola pompalı tüfek attılar. Daha sonra araç kaldırıma çarptı. Kaldırma çarptıktan sonra araçtan inip kaçmak isteyen 5 şüpheli Seyhan Devri Grup Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince etkisiz hale getirildi. Olay kullanılan pompalı tüfekte polis ekiplerince ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANMASI VAR

Araç içerisinde bulunan 5 kişi gözaltına alınarak Dağlıoğlu Polis Merkezi’ne getirildi. Buradaki işlemlerde, Abdüstsamet K.’ın uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde kullanma suçlarından aranması olduğu tespit edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X