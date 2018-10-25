Adana’da silahlı yaralama ve gasp olayı karışan otomobil, polis ekiplerinin 5 kilometrelik kovalaması sonrasında kaza yapıp yakalandı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin uyuşturucu ticaretinden aranması olduğu öğrenildi. Olayda bir tane pompalı tüfekte ele geçirildi.

İHANın haberine göre, 34 ADF 103 plakalı otomobil Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi’nde silahlı yaralama ve gasp olayına karıştı. Bunun polis aracı aramaya başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracı görmesi üzerine ‘dur’ ihtarında bulundu. Araç ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

KAÇARKEN YOL POMPALI ATTILAR

Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri de, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine destek verdi. Yaklaşık 5 kilometre boyunca Seyhan İlçesi Dağlıoğlu ve Gülbahçesi Mahallesi ara sokaklarında kaçtıkları sırada, yola pompalı tüfek attılar. Daha sonra araç kaldırıma çarptı. Kaldırma çarptıktan sonra araçtan inip kaçmak isteyen 5 şüpheli Seyhan Devri Grup Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince etkisiz hale getirildi. Olay kullanılan pompalı tüfekte polis ekiplerince ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANMASI VAR

Araç içerisinde bulunan 5 kişi gözaltına alınarak Dağlıoğlu Polis Merkezi’ne getirildi. Buradaki işlemlerde, Abdüstsamet K.’ın uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde kullanma suçlarından aranması olduğu tespit edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ