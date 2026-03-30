        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da binanın damında patlama: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da binanın damında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

        Adana'da merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 00:46 Güncelleme:
        Binanın damında patlama! 1 ölü, 1 yaralı

        Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın damında istiflenen çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

        Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay nedeniyle yaralanan İbrahim M. (22) ve Şefik Ünal'ı (37) hastaneye kaldırdı. AA'nın haberine göre, tedavi altına alınan yaralılardan Ünal, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 21.00 sularında meydana gelen patlamanın ardından adreste gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

        Torpillerdeki patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği aktarılan açıklamada, "Olay yerinde ilgili birimler tarafından başlatılan inceleme ve araştırma titizlikle devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

