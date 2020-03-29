AA

Bereketli Çukurova topraklarında çiftçilerin tarlalarına ektiği patatesin kentteki üretim alanı, son 5 yılda 58 bin dekardan 66 bin dekarın, rekolte de yılda yaklaşık 220 bin tondan 250 bin tonun üstüne çıktı.

Geçen 5 yıl içinde, 2018 hariç rekoltesi artış gösteren patatesten 1 milyon 152 bin 298 ton ürün alındı. Bu sene de yaklaşık 60 bin dekara ekilen patatesten 230 bin ton ürünün hasat edilmesi bekleniyor.

"EN GEÇ NİSAN SONLARINDA HASAT BAŞLAYACAK"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patatesin Çukurova yöresinde ekilen ürünlerin başında geldiğini söyledi.

Bu yıl başında kentte etkili olan sağanaktan tarlaların olumsuz etkilendiğini ancak ekilen ürünlerde çok büyük kayıp yaşanmasını beklemediklerini aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlar özellikle patates gibi ürünlere yöneldi. Bu dönemlerde vatandaşın bu davranışı normaldir. Böyle bir durumda da patatesin fiyatı artan talep nedeniyle biraz yükseldi. İnşallah Adana'da nisan ayı ortalarında, en geç nisan sonlarında patates hasadı başlayacak. Bu sezon Adana'da 230 bin ton ürün almayı öngörüyoruz."

Adana'da son 5 yılda hasat edilen patates miktarı ile bu yılın tahmini rekoltesi şöyle: