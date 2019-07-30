İki saat önce aldıkları otomobil kül oldu

Adana'da polisin "dur" ihtarına rağmen kaçan iki şüphelinin terk ettiği hafif ticari araçta 3 koyun bulundu.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçan şüpheliler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdi.

AA'nın haberine göre; şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, içerisinde 3 koyun olan hafif ticari aracı aynı mahallede terk edilmiş halde buldu.

Araçta inceleme yapan ekipler, çalıntı olduğu değerlendirilen koyunları sahibine teslim etmek üzere Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.