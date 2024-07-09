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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da denize giren yaşlı adam boğuldu | Son dakika haberleri

        Adana'da denize giren yaşlı adam boğuldu

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip, hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Veli Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 04:43 Güncelleme: 09.07.2024 - 04:44
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        Denize giren yaşlı adam boğuldu
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        Olay, dün akşam saatlerinde Yumurtalık sahilinde meydana geldi. Tatil için Gaziantep'ten Yumurtalık'a geldiği öne sürülen Veli Bozkurt, yüzmek için denize girdi.

        Bozkurt'un denizde çırpındığını gören plajdakiler tarafından sudan çıkardı. Çok su yuttuğu için bilincini kaybettiği belirtilen Bozkurt, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla, hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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