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Adana'da eşinin döverek öldürdüğü 15 aylık bebeğinin cenazesini böyle teslim aldı

Adana'da annesinin döverek öldürdüğü iddia edilen bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılan babaya teslim edildi

18.11.2018 - 14:59 | Güncelleme: AA

Adana'da cinnet getiren annesinin döverek öldürdüğü ileri sürülen bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından, emniyetten serbest bırakılan baba tarafından teslim alındı.

AA'nın haberine göre, merkez Seyhan ilçesinde gece saatlerinde annesi Aysel Y. (23) tarafından dövülerek öldürüldüğü öne sürülen 15 aylık Emine K'nin cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

 



Bebeğin cenazesi, olayın ardından gözaltına alınıp savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan baba İlhami K'ye teslim edildi.

 



Uzun süre gözyaşı dökün baba İlhami K, basın mensuplarının sorusu üzerine, olayla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Daha sonra çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığına götürüldü.Öte yandan, babasıyla aynı adı taşıyan ve Aysel Y'nin gözaltına alınıp olayın yaşandığı evden çıkartıldığı sırada kucağında bulunan 15 günlük oğlu İlhami K'nin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurduna yerleştirildiği belirtildi. Bu arada, İlhami K'nin ilk evliliğinden 2, devam eden ikinci evliliğinden ise 4 çocuğunun daha olduğu öğrenildi. 

'NEDEN ÖLDÜRDÜN?' SORUSUNA 'CANIM İSTEDİ' DİYE YANIT VERMİŞTİ

Aysel Y'nin imam nikahlı beraberlik yaşadığı İlhami K. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı, Fatih Mahallesi'nde kiraladıkları evde kimse olmadığı sırada cinnet getirip bir yaşındaki kızını döverek öldürdüğü iddia edilmişti. Olay sonrası Aysel Y. ile İlhami K. gözaltına alınmış, zanlı anne polislerce evden çıkartıldığı sırada gazetecilerin "Bebeğini neden öldürdün?" sorusuna "Canım istedi" yanıtını vermişti.

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