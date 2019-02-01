Olay gece saatlerinde, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42177 Sokak'ta meydana geldi. Patlama ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sokak girişinde uzun namlulu silahlar ve zırhlı araçlarla önlem aldı.

AA'nın haberine göre; bomba imha uzmanı ekipleri, patlamanın bahçeye atılan ses bombasından kaynaklandığını tespit etti.

Büyük bir patlama sesine uyanan mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında sokağı duman kapladığını ve yüzü maskeli iki kişinin koşarak kaçtığı görünce durumu polise bildirdi Bir evin camının kırılmasına neden olan ses bombasını attıkları belirlenen motosikletli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.