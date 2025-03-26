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        Haberler Gündem Adana'da 17 yaşındaki çocuk kahvehanede 2 kişiyi öldürdü - Güncel haberler

        Adana'da 17 yaşındaki çocuk kahvehanede 2 kişiyi öldürdü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kahvehaneyi basan 17 yaşındaki çocuk, tabancayla ateş ettiği 2 kişiyi öldürdü. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından silahıyla birlikte yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 01:15 Güncelleme: 26.03.2025 - 01:33
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        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
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        Adana'da D.G. (17), bastığı kahvehanede oturan Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan’ı (35) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi, Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde meydana geldi.

        Kahvehaneyi basan D.G., burada bulunan Ramazan Durak ve Erkan Savan'a tabancayla ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla Durak ve Savan kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

        Çok kan kaybeden Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Cinayet şüphelisi D.G. ise Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polislerce fazla uzaklaşamadan, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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