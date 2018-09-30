Adana'nın Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi'nde 18 Eylül günü, öğle saatlerinde Suriyeli Amır Harba yönetimindeki 31 MA 3211 plakalı kamyonet, sokakta oynayan Elanur Tarhan'a çarptı. Yanındaki Abdulmelik El Cevher ile birlikte plastik sandalye satan Amır Harba, kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Elanur ölürken, aile sinir krizleri geçirdi.

POLİS, GÜVENLİK KAMERALARINDAN ZANLILARA ULAŞTI

DHA'nın haberine göre soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayın meydana geldiği mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay saatinde sokaktan geçen 100'den fazla aracı inceleyen ekipler, Elanur'a çarpan kamyoneti tespit etti. Polis, kamyoneti yine güvenlik kameralarında adım adım takip etti. 75'ten fazla kamera görüntüsünü izleyen ekipler, kamyonetin il dışına çıktığını ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gittiğini belirledi. Ekipler, Reyhanlı'ya giderek şüphelileri yakaladı. Emniyet'te ifadeleri alındıktan sonra 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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