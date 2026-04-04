Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Adana'da karnaval kapsamında 'Portakallı Lezzetler Yarışması' düzenlendi

        Adana'da devam eden 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 'Portakallı Lezzetler Yarışması' gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 14:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda portakallı lezzetler

        Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Portakallı Lezzetler Yarışması', tatlı-pasta, soğuk-sıcak yemekler ve yöresel Adana mutfağı kategorilerinde yapıldı.

        Yarışmaya katılan şeflerin kentin önemli tarım ürünlerinden narenciyeyle hazırladığı yiyecekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

        Jürinin, tariflerin sunumu, görünüşü, lezzeti, kokusu ve kıvamı gibi özelliklerine bakarak yaptığı değerlendirmenin ardından dereceye giren şeflere ödülleri verildi.

        "Portakallı Lezzetler Yarışması"nda, Adana'nın öne çıkan 45 yöresel yiyeceği de sergilendi.

        Etkinlikte, özel gereksinimli bireylerden oluşan +1 Orkestrası da konser verdi.

        REKLAM

        Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, etkinliklerin coşkulu geçtiğini söyledi.

        Karnavalın kısa sürede uluslararası bir organizasyona dönüştüğünü belirten Bozkurt, "Portakal Çiçeği Karnavalı dünyadaki birçok turizm acentesinin programına girmeyi başardı" dedi.

        'Nisan'da Adana'da' sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Biz sadece Türkiye'den değil, dünyadan herkesi Adana'da buluşturmaya başladık. Bazı yıllar 1,5 milyon kişi Adana sokaklarında oluyor. Bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Bütün oteller doldu. Sadece Adana'da değil, civar illerdeki oteller de karnaval sayesinde doluyor. Yabancı turistler sadece Adana'yı değil, Kapadokya, Mersin, Antakya, Gaziantep ve Nemrut gibi bölgeleri de geziyor. Turizm hareketi oldu."

        Çeşitli etkinliklerle devam eden karnaval, 5 Nisan'da sona erecek, etkinlik alanındaki stantlar ise 8 Nisan'a kadar açık kalacak.

        #Portakal Çiçeği Karnavalı
        #adana
        #portakallı lezzetler
        #haberler
