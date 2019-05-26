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Adana'da kayıp çocuktan acı haber! Cansız bedeni bulundu!

AA

Adana'da, ailesinin 2 gündür haber alamadığı 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

adana

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tren raylarının yanında bir çocuğun hareketsiz yattığını görenler, durumu polise ve 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. AA'nın haberine göre; polis ekipleri, cesedin 2 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş'a ait olduğunu tespit etti.

Haber üzerine olay yerine gelen Kaş ailesi gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için  Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

 

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