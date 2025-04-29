Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
Adana'da, yanan evinde cansız bedeni bulunan 41 yaşındaki Mustafa Özkan'ın, ensesinden silahla vurulduğu belirlendi. Derinleştirilen soruşturmada Özkan'ın, 33 yaşındaki komşusu Mirza M., tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlı suçunu itiraf etti
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede, 21 Nisan'da saat 22.00 sıralarında çıkan yangında evin sahibi Mustafa Özkan'ın (41) ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
ENSESİNDEN SİLAHLA VURULMUŞÖldürülen Mustafa Özkan.
AA'da yer alan habere göre Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Özkan'ın ensesinden ateşli silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
ARAŞTIRMA DERİNLEŞTİRİLDİTutuklanan katil komşu Mirza M.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu gelişme üzerine detaylı araştırma başlattı.
KOMŞUSUYLA BİNAYA GİRİŞİ KAMERADA
Ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Özkan'ın, olay günü saat 19.30 sıralarında 9'uncu katta ikamet eden komşusu Mirza M. (33) ile binaya girdiğini belirledi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Ekipler, bunun üzerine Mirza M'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını iddia eden şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
EVİN ÜÇ ODASINI ATEŞE VERMİŞ
Zanlının, cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla üç farklı odaya yanıcı madde dökerek daireyi ateşe verdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olayda kullanılan tabanca ile silahtan çıkan mermi çekirdeğini de bularak incelemeye aldığı öğrenildi.
KATİL KOMŞU TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Maktulün şüpheli ile apartmana girişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.