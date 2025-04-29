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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katil komşu | Son dakika haberleri

        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!

        Adana'da, yanan evinde cansız bedeni bulunan 41 yaşındaki Mustafa Özkan'ın, ensesinden silahla vurulduğu belirlendi. Derinleştirilen soruşturmada Özkan'ın, 33 yaşındaki komşusu Mirza M., tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlı suçunu itiraf etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:04
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        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede, 21 Nisan'da saat 22.00 sıralarında çıkan yangında evin sahibi Mustafa Özkan'ın (41) ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

        ENSESİNDEN SİLAHLA VURULMUŞ

        Öldürülen Mustafa Özkan.
        Öldürülen Mustafa Özkan.

        AA'da yer alan habere göre Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Özkan'ın ensesinden ateşli silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

        ARAŞTIRMA DERİNLEŞTİRİLDİ

        Tutuklanan katil komşu Mirza M.
        Tutuklanan katil komşu Mirza M.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu gelişme üzerine detaylı araştırma başlattı.

        KOMŞUSUYLA BİNAYA GİRİŞİ KAMERADA

        Ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Özkan'ın, olay günü saat 19.30 sıralarında 9'uncu katta ikamet eden komşusu Mirza M. (33) ile binaya girdiğini belirledi.

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        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Ekipler, bunun üzerine Mirza M'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını iddia eden şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

        EVİN ÜÇ ODASINI ATEŞE VERMİŞ

        Zanlının, cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla üç farklı odaya yanıcı madde dökerek daireyi ateşe verdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olayda kullanılan tabanca ile silahtan çıkan mermi çekirdeğini de bularak incelemeye aldığı öğrenildi.

        KATİL KOMŞU TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Maktulün şüpheli ile apartmana girişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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