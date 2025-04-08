Adana'nın Sarıçam ilçesinde kan donduran olay, Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Nisan'da meydana geldi. Ahmet Akgün (31) ile ağabeyi Murat Akgün (35) ortak poşet imalat fabrikası açmak için anlaştı.

"KÜÇÜK KARDEŞİMİZ DE ORTAK OLSUN" AA ve İHA'daki habere göre Ahmet Akgün, küçük kardeşlerinin de yapacakları işe ortak olmasını istedi. Ancak ağabey Murat Akgün, küçük kardeşiyle küs olduğu için bu teklifi kabul etmedi.

AĞABEY KARDEŞİNİ DÖVDÜ Hayatını kaybeden Murat Akgün. Alkollü oldukları öne sürülen iki kardeş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ağabey kardeşini dövdü. Ahmet Akgün, kavga sırasında kendisini darp eden ağabeyini bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Biyoloji öğretmeni olduğu öğrenilen Murat Akgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan kardeşini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı.