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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü | Son dakika haberleri

        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!

        Adana'da, poşet imalat fabrikası açma tartışmasında 35 yaşındaki ağabeyi Murat Akgün'ü göğsünden 3 kez bıçaklayan 31 yaşındaki kardeşi Ahmet Akgün tutuklandı. Katil zanlısı kardeşin, "Kafama şişeyle vurdu, geri kalan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Kendimde değildim" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.04.2025 - 10:52 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:52
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        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
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        Adana'nın Sarıçam ilçesinde kan donduran olay, Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Nisan'da meydana geldi. Ahmet Akgün (31) ile ağabeyi Murat Akgün (35) ortak poşet imalat fabrikası açmak için anlaştı.

        "KÜÇÜK KARDEŞİMİZ DE ORTAK OLSUN"

        AA ve İHA'daki habere göre Ahmet Akgün, küçük kardeşlerinin de yapacakları işe ortak olmasını istedi. Ancak ağabey Murat Akgün, küçük kardeşiyle küs olduğu için bu teklifi kabul etmedi.

        AĞABEY KARDEŞİNİ DÖVDÜ

        Hayatını kaybeden Murat Akgün.
        Hayatını kaybeden Murat Akgün.

        Alkollü oldukları öne sürülen iki kardeş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ağabey kardeşini dövdü. Ahmet Akgün, kavga sırasında kendisini darp eden ağabeyini bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Biyoloji öğretmeni olduğu öğrenilen Murat Akgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan kardeşini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı.

        "KAFAMA ŞİŞEYLE VURDU, KENDİMDE DEĞİLDİM"

        Ahmet Akgün, tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, "Kafama şişeyle vurdu, geri kalan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Kendimde değildim" dediği öğrenildi. Ahmet Akgün, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        #adana
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