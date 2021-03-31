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HaberlerGündem3. SayfaADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Son dakika: "Düğünümüze neden geldin" cinayeti!
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"Düğünümüze neden geldin" cinayeti!

Adana'da bir kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı düğün kavgasında 2 zanlı tutuklandı. “Düğünümüze neden geldiniz” diye laf atılmasıyla çıktığı öğrenilen kavga sonrası öldürülen kişinin vurulma anı saniye saniye görüntülendi

ADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Son dakika:
"Düğünümüze neden geldin" cinayeti!
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İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay 14 Mart Pazar günü merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasında yapılan düğünde C.G. (17) Gürsoy Kaya’nın yanına gelerek, “Bu mahalle sizin değil, bizim düğünümüze neden geldiniz” dedi.

SİLAH, TAŞ, BIÇAK, SOPA KULLANDILAR

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya C.G’nin arkadaşı O.D. de (17) katıldı. Kavgada tabanca, taş, bıçak ve sopalar kullanıldı. Taraflar birbirlerinin araçlarına zarar verdi.

ART ARDA ATEŞ ETTİ

Bu arada, O.D. tabanca ile Gürsoy Kaya’yı kovalamaya başladı. Sokakta Kaya’yı sıkıştıran O.D. ona tabancayla art arda ateş etti. Kaya vurulduğundan habersiz kaçtı. Kaya’nın vurulma anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hastaneye kaldırılan Kaya kurtarılamadı. Olayda 2 kişi de sopa ile yaralandı.

İKİ ZANLI DA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşı küçük olan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda iki zanlı da gözaltına alındı.

"BİZE KÜFÜR ETTİ" İDDİASI

Zanlılar ifadelerinde ölen Gürsoy Kaya'nın kendilerine küfür ettiğini öne sürdü. Zanlılar sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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