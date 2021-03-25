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HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET! Son dakika: Adana'da bir kişi hamile ablasını katletti
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Hamile ablasını katletti!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hamile olduğu öğrenilen Suriye uyruklu İslim A. (21),bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Aralarında çıkan tartışma sonucu ablasını öldürdüğü öne sürülen kardeşi B.A. (19) gözaltına alındı

DEHŞET! Son dakika: Adana'da bir kişi hamile ablasını katletti
Hamile ablasını katletti!
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DHA

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yalak Mahallesi yakınındaki bir kanaletin yanında kan donduran bir olay meydana geldi. Yol kenarındaki tarlada çalışan işçiler, bir kadının kanlar içerisinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri cansız bedenin, Suriye uyruklu İslim A.´ya ait olduğunu tespit etti. Ayrıca cesedin yanında bıçak bulundu.

KATİL ZANLISI KARDEŞİ GÖZALTINDA

Hamile olduğu belirlenen İslim A.´nın, çıkan tartışma sonucu kardeşi B.A. tarafından bıçaklandığı öne sürüldü. B.A. gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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