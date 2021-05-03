Patlamanın nedeni EYP çıktı! Çocuğun yanında bomba imalatı! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1491 Sokak'taki müstakil bir evde patlama meydana gelmişti. Olayda, baba Şenol Saruhan, arkadaşı Ferdi Yoksul (23) ve Saruhan’ın 6 yaşındaki oğlu Emirhan ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

İHA'da yer alan habere göre olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Bomba İmha ve İnceleme, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri eve gelerek inceleme başlattı.

EL YAPIMI BOMBA YAPIYORLARDI

Yapılan ilk incelemede zanlıların el yapımı bomba yapmaya çalıştığı belirlendi. Patlamanın ise el yapımı bomba yaparken meydana geldiği tespit edildi. Polis şimdi iki arkadaşın bombayı neden yaptığını öğrenmeye çalışıyor.

ÇOCUĞUN YANINDA BOMBA YAPTI

İki arkadaşın bombayı evin oturma odasında, yanlarında da 6 yaşındaki Emirhan Saruhan olduğu sırada yaptıkları bu nedenle patlama sonrası çocuk ve iki kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

PATLAMANIN OLDUĞU YERDE ÇUKUR OLUŞTU

Diğer çocuğun ise patlama sırasında bahçede olduğu için yaralanmadığı anlaşıldı. Patlamanın olduğu odada çukur oluştuğu da görüldü. Ayrıca odanın bütün camlarının ve çerçevenin kırıldığı, diğer eşyaların da zarar gördüğü gözlendi.

DURUMLARI AĞIR BİLİNÇLERİ KAPALI

Olaydan sonra Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenildi.