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Adana’da mısır hasadı başladı

Türkiye'nin 6 milyon tonu aşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 18’sini karşılayan Adana’da mısır hasadı başladı.Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde gerçekleşen hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, mısırda bu yıl Adana’da 1 milyon 500 bin ton rekolte bekledikleri söyledi

07.08.2018 - 15:12 | Güncelleme: AA

Tekin, Adana’da kışın yağmur ve doludan dolayı yatıklar olduğunun bunun da bu yıl çiftçiyi olumsuz etkilediğinin altını çizerek, “Verimde yüzde 30 eksiklik olacağını düşünüyoruz. Burada bin 200 kilo civarında yatık mısır olmasına rağmen bin 200, bin 400 kilo verim alacağımızı düşünüyoruz.

Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan’ın köylerinde ortalama bin 500-bin 800 arası verim alacağız. Mısırda geçen seneye göre durum daha iyi. Geçen sene güneş zararından dolayı sıkıntımız vardı bu yıl öyle bir durum yok” dedi.

"MISIR TÜRKİYE'DE JOKER ÜRÜN" 

Adana’nın mısır üretiminde Türkiye’de birinci sırada olduğunu söyleyen Tekin, "Bölgemizde mısır hasadı 1-1,5 ay sürecek. Sonrasında 2. ürün mısırda hasat başlar. Mısır Türkiye’de kullanıldığı alanlar açısından joker bir ürün” diye konuştu. 

İl Müdürü Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığının mısır üreticilerine kilogram başına 3 kuruş desteği olduğunu, 23 lirada dekar başına mazot ve gübre desteği olduğunu kaydetti. Mısırın kilo fiyatının geçen yıla göre arttığını belirten Tekin, mısırın kilo fiyatının 85 ile 88 kuruş arasında değiştiğini vurguladı. 

"ÇİFTÇİ PAMUĞA YÖNELDİ" 

İl Tarım ve Orman Müdürü Tekin, mısır ekim alanlarının eksildiğini kaydederek, şunları söyledi: 
"Geçen yıla göre mısır ekim alanı 50-100 bin dekar eksilmiş durumda. Bunun sebebi de çiftçinin pamuğa yönelmesi. Pamuğu tercih etmelerinin sebebi de destekleme politikası. Mısıra 23 lira destek verirken pamuğa 44 lira destek veriyoruz bu da çiftçimizi cezbediyor.” 

Müdür Tekin, Adana’da geçen yıl 1 milyon 200 bin ton civarında üretim olmasına rağmen bu yıl 1 milyon 500 bin ton rekolte beklediklerini belirterek, "Yüzde 17 olan üretim rakamımızı yüzde 20’nin üzerine çıkarmak istiyoruz. Çiftçimiz açısından da fiyatlar böyle giderse iyi bir sene geçeceğini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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