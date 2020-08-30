İHA

Kentte, 19 Ağustos 2020 günü meydana gelen olayda, 46 yaşındaki İbrahim Siner, kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeği ile saldırıya uğradı.

İHA'nın haberine göre, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Siner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siner cinayetinin katil zanlısı olduğu iddia edilen M.Ö. (25) ile akrabası R.Ö.’nün (29) Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ceyhan polisi 4 günlük takibin ardından operasyon düzenleyerek firari şüphelileri bir iş yerine girdikleri sırada baskın yaparak yakaladı.

İş yerinde elindeki silahla polisin teslim olun uyarısı üzerine ellerini kaldıran zanlılar, yere yatırıldı. Kelepçelenen 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli M.Ö. isimli şahıstan 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet dolu fişek ele geçirdi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.